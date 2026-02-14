Lazio, Marusic contro gli errori arbitrali: "Con il Var non c'è spazio per..."
14.02.2026 21:40 di Simone Locusta
Una polemica dopo l'altra. Invece di risolvere i problemi, l'avvento del Var ne ha solo creati di nuovi e amplificato i vecchi. Nel corso della conferenza stampa pre-partita, Adam Marusic si è espresso in merito alle polemiche arbitrali degli ultimi giorni, con riferimento alle parole di De Rossi. Di seguito le sue parole: "Sono cose che gli arbitri decidono, con il Var non c'è spazio per sbagliare".
Simone Locusta
