WOMEN | Napoli ko, la Lazio U19 vince 2-0: la promozione è più vicina
Sorride la Lazio Women dell’U19 che batte in casa il Napoli Women. Una vittoria importantissima e pesantissima per la classifica che porta le firme di Forte, in gol nel 18° del primo tempo, e di Mancini che al 36° del secondo tempo ha siglato il raddoppio.
3 punti che consentono alle biancocelesti di prendersi il primo posto in classifica con 28 punti, 3 in più rispetto alle azzurre. Ma con lo scontro diretto a favore il vantaggio è più ampio. Un risultato fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo: la promozione in Primavera 1 che, continuando con questi ritmi, non è poi così lontana.
