Lazio - Atalanta, Marcolin: "L'Olimpico vuoto è surreale. Giocando così..."
14.02.2026 17:10 di Christian Gugliotta
Durante pre partita di Lazio - Atalanta, Dario Marcolin ha parlato a Dazn dell'atmosfera surreale presente all'Olimpico a causa dell'assenza dei tifosi biancocelesti. Queste le sue considerazioni:
“Manca quella spinta che i giocatori avvertono prima e durante la partita. Questa è una cosa strana. Non ero ancora stato qui. Visto dal vivo è surreale, sembra manchino 3 ore alla gara. Giocando così devi trovare stimoli. Mi sembra però che la Lazio si stia abituando a reagire, ma giocare senza pubblico è come tagliarsi un dito della mano”.
