Brambati dice la sua: “Cessione della Lazio? Ho sentito qualcosa, ma…”
13.02.2026 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tante voci girano intorno alla Lazio. Oltre al campo, dove i biancocelesti hanno passato il turno di Coppa Italia contro il Bologna, c’è anche la questione societaria che tiene banco. Nei giorni scorsi si è parlato in maniera molto insistente di una possibile cessione del club: proprio riguardo a questo si è espresso l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio.
Di seguito le sue parole: “Ho sentito che qualcosa si vocifera sulla cessione della società. Ma non è una voce ufficiale, più un chiacchiericcio. Però faccio i complimenti a Sarri, perché sta facendo un buonissimo lavoro in questo caos".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.