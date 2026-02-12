Flaminio, i costi e i ricavi: quanto guadagnerebbe la Lazio con lo stadio?

La Lazio ha presentato la documentazione per il progetto dello Stadio Flaminio. La società biancoceleste vuole regalare ai propri tifosi una nuova casa e spera di poterlo fare nel tempo più breve possibile. A spingere Lotito verso la riqualificazione dello storico impianto è anche la possibilità di aumentare i ricavi della società. A tal proposito, nell'analisi condotta dall'edizione odierna del Messaggero, vengono svelati anche quelli che sarebbero i costi e ricavi del nuovo impianto.

COSTI E RICAVI - Dal 2030 è prevista anche l'analisi sui costi e sui ricavi di quello che sarebbe il nuovo stadio della Lazio. Il costo, specifica il quotidiano, dovrebbe essere leggermente superiore ai 480 milioni di euro (IVA inclusa). Le spese principali si articolano in: 12,2 milioni di euro per i progetti, 34,16 per le demolizioni, 115,9 per le strutture e 83 per gli impianti. Per gestire l'iter e l'impianto Lotito vorrebbe creare una nuova società che porterebbe il nome di Newco che stima un incasso di 34,14 milioni di euro (divisi principalmente in: 4,5 per l'affitto dalla Lazio, 15,9 dall'hospitality, 2 da bar e ristoranti, 3,26 dai naming rights, 3,57 dai concerti).

HOSPITALITY - L'hospitality sarà composta da: 372 posti box da 10.500 euro di ricavo annuo; 408 di loges (aree VIP) e 100 posti diamond a 11.000 euro; 476 posti gold da 5.500 euro, 723 silver a 4.000 euro e 2.108 basic 'general admission' da 4.500 euro. Per un totale di 4.187 posti hospitality. La Lazio gestirà i posti standard, mentre la gestione hospitality sarà della Newco, la società che Lotito dovrebbe creare per gestire l'iter e l'impianto. Il canone che la Lazio dovrà pagare alla nuova società sarà di 15 anni, mentre per i 12 anni successivi sarà la Newco a pagare delle royalties per 5,57 milioni di euro.

