COVERCIANO - Lazio, possibile chance per Rovella: le scelte anti-Bologna

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Secondo allenamento della vigilia terminato. Resta la sgambata pre-partita di mercoledì, poi la Lazio lascerà Coverciano e partirà per Bologna. Sarri ha ancora qualche dubbio da sciogliere, a partire dalla difesa. A sinistra Pellegrini può tornare titolare nonostante la buona prestazione di Nuno Tavares contro la Juventus. Il portoghese resta comunque in corsa, la scelta arriverà solo a ridosso del fischio d’inizio. Al centro Gila sarà a disposizione, ha lavorato regolarmente con la squadra. È aperto il ballottaggio con Provstgaard, uno dei due farà coppia con Romagnoli (squalificato contro l’Atalanta). Confermato Marusic a destra, completerà il quartetto di fronte a Provedel in porta.

A centrocampo è out Basic dopo il problema fisico accusato a Torino. Si candida Dele-Bashiru per sostituirlo, più avanti di Belahyane. Ma attenzione anche a Rovella. Non è da escludere il suo impiego dall’inizio: già domenica sera stava per entrare in campo, poi l’infortunio di Gila l’ha costretto a risedersi in panchina. Ora potrebbe prendere proprio il posto del croato come mezzala o di Cataldi in regia. L'unico sicuro del posto sembra essere Taylor. In attacco invece potrebbe rivedersi per la terza volta consecutiva lo stesso tridente composto da Isaksen, Maldini e Pedro. Restano dietro tutti gli altri.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov. All.: Sarri.

COVERCIANO - La possibile sfida della svolta. Sarri riflette sulla formazione mentre la squadra prepara la trasferta di Bologna a Coverciano. Gila e Provstgaard hanno rassicurato sulle rispettive condizioni, entrambi era stati sostituiti nel secondo tempo con la Juve. Semplici crampi, non hanno riportato importanti problemi muscolari. Ora, salvo sorprese, si giocheranno il posto per affiancare Romagnoli al centro del reparto. Alessio è squalificato per la prossima partita di campionato con il Lecce, a maggior ragione il suo utilizzo è scontato. L’altro dubbio difensivo è sulla sinistra: Tavares prova a confermare il posto contro la rincorsa di Pellegrini. Valutazioni sulla stanchezza del portoghese, perfetto a Torino fino all’errore sul 2-2 di Kalulu.

A centrocampo non ci sarà Basic, si è fermato per un guaio muscolare, dovrebbe rimanere fuori per quasi un mese. Al suo posto favorito Dele-Bashiru su Belahyane. Le altre due maglie non si toccano, sono di Cataldi in regia e Taylor mezzala sinistra. Rovella sta migliorando, è ancora prematuro un suo impiego dal primo minuto. Davanti tutti in ballo, con Sarri che potrebbe pure riproporre dall’inizio il tridente visto nelle ultime due partite: Isaksen e Pedro ai lati di Maldini. I calcoli potrebbero però spingere il tecnico a qualche cambio, si giocherà a soli 3 giorni di distanza dalla partita con la Juve, Cancellieri e Noslin provano a insidiare i compagni sulle fasce come Ratkov al centro. Il rientro di Gila e Provstgaard almeno ha spento l’allarme in difesa. Oltre a Basic, gli indisponibili sono Zaccagni e Lazzari, fermi per le rispettive lesioni muscolari.