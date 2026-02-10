Open Var | Juve - Lazio, Tommasi sul gol annullato a Koopmeiners: le sue parole
10.02.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
Nell'ultimo episodio di Open Var, l'ex arbitro Dino Tommasi ha parlato del gol annullato a Koopmeiners per il fuorigioco di Thuram durante Juventus - Lazio, spiegando la decisione da parte del direttore di gara Guida e dei varisti Maresca e Mazzoleni. Di seguito le sue parole.
“Corretto annullare il gol a Koopmeiners. Thuram fa un chiaro movimento appena fuori dall’area di porta che impatta sulla capacità di Provedel di effettuare sulla palla, che addirittura ritarda e non ci arriva. Guida vede un tocco sul ginocchio, che però non è necessario. La sola posizione e il movimento di Thuram è punibile, a prescindere dall’eventuale tocco o meno”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.