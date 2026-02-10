Lazio, Sarri e i quarti di Coppa Italia: una sola volta è andato oltre

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una sola volta Sarri ha superato i quarti di finale di Coppa Italia sulla panchina della Lazio. Era gennaio 2024, nel derby contro la Roma. A decidere la sfida era stato Zaccagni su rigore, dopo il fallo di Huijsen. Il tecnico, però, non era riuscito a giocare la doppia semifinale contro la Juventus, perché a marzo aveva dato le dimissioni dopo la sconfitta contro l'Udinese.

Adesso torna a giocarsi quello stesso turno del torneo, ma contro il Bologna di Italiano. Ad attenderlo, in semifinale, questa volta c'è l'Atalanta di Palladino. Negli altri precedenti, Sarri si è sempre fermato ai quarti, perdendo contro Milan e Juventus. Ora ha l'occasione per allungare la striscia di risultati positivi in biancoceleste.