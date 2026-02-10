Lazio, emergenza in difesa per il Bologna: la strategia di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La difesa della Lazio è estremamente in allarme. Preparare la trasferta di Bologna sarà veramente difficile per Maurizio Sarri alle prese con gli acciacchi di Gila: oggi effettuerà i controlli clinici alla coscia destra. Come riporta il Corriere dello Sport, la speranza è che siano semplici crampi e che non abbia riportato un problema muscolare serio.

Lo spagnolo non verrà utilizzato nei quarti di Coppa Italia al Dall'Ara. Il tecnico sarà quindi obbligato a schierare una coppia tutta mancina al centro della difesa: Romagnoli verso il ritorno tra i titolari, insieme a lui ci sarà Provstgaard. Le condizioni del danese non preoccupano, ha chiuso la gara contro la Juve con i crampi ma nonostante questo dovrebbe essere a disposizione.

Altrimenti, l'unica alternativa dietro sarebbe rappresentata da Patric, tornato in campo nei 7 minuti finali domenica scorsa dopo due mesi di stop per la lesione al polpaccio. Non giocava dallo scorso 13 dicembre, giorno di Parma-Lazio.