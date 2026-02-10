Tuttosport dopo la Lazio: "La Juve è la più penalizzata dagli arbitri!"

RASSEGNA STAMPA - Tuttosport alza la voce dopo Juve - Lazio. Alle proteste dei tifosi si è aggiunto anche il quotidiano, che sostiene che "in campionato nessuna squadra ha subito più torti arbitrali dei bianconeri". Il riferimento è al presunto fallo di Gila su Cabal, su cui l'arbitro Guida ha lasciato correre. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, però, l'AIA sarebbe d'accordo con la scelta del fischietto, spiegando che "sarebbe stata giustificata la scivolata di Gila su Cabal in area laziale durante Juventus-Lazio considerando la volontà del difendente di ritrarsi".

Eppure Tuttosport non ci sta e richiama l'episodio della gara d'andata sempre contro la Lazio, ovvero il pestone in area non fischiato di Gila (ancora) su Conceicao. L'attacco del giornale è tutto contro il Var che non è intervenuto in entrambe le occasioni. I biancocelesti, dal canto loro, conoscono bene il sentimento attuale del giornale e di tutti gli juventini, proprio per quanto accaduto a livello di torti arbitrali in questa stagione.

Tuttosport però non ne vuole sapere: "La Juve, dati alla mano, al momento è la squadra che ha subito più sviste arbitrali a sfavore", si legge. Nell'articolo vengono citate solo altre due situazioni quantomeno dubbie: il fallo di mano di Joao Mario per il rigore di Orban e la possibile espulsione dello stesso attaccante del Verona. La Lazio ne avrebbe tante altre.