De Paola: "La Lazio ha mancato tre volte il gol del ko. Meritava di vincere"
Intervenuto in collegamento a TMW Radio, Paolo De Paola ha detto la sua anche sulla sfida andata in scena all'Allianz Stadium tra Juve e Lazio. Queste le sue parole:
"Innanzitutto per fugare ogni dubbio dico che Spalletti è l'allenatore ideale della Juventus. Sta facendo delle cose pazzesche per il poco tempo che ha avuto a disposizione. Detto ciò però deve ancora lavorare tantissimo, perché certi giocatori non possono essere diventati campioni di colpo, come Locatelli e Cambiaso. Il primo ha dormito su un pallone che non poteva permettersi di perdere, mentre il secondo è il prototipo del giocatore frenetico e ieri non si è accorto di Isaksen in occasione dello 0-2. Da anni purtroppo questi giocatori commettono certi errori. Ad ogni modo la Lazio ha meritato di vincere, dal momento che ha mancato per tre volte il terzo gol. Infine ci tenevo a dire che il rinnovo di Yildiz con tanto di arrivo in elicottero non rispecchia lo stile della Juventus. Esaltare oltremodo questo evento, con Spalletti in ghingheri che si aggiusta l'abito, mi ha dato un'immagine di povertà".