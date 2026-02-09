MIXED ZONE - Lazio, Provstgaard: "Stiamo uniti, è il calcio. Ecco cosa ci è mancato"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oliver Provstgaard ha analizzato il pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus rispondendo alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le parole del difensore biancoceleste, schierato al posto di Romagnoli nello scacchiere titolare:

“Difficile dire che aria ci sia nello spogliatoio. Abbiamo quasi vinto ma il calcio così, se non avessero segnato avremmo avuto altre sensazioni. Ma anche un 2-2 fuori casa con la Juventus è un risultato importantissimo per noi. Abbiamo messo tutto in campo e sono felice per questo. La Coppa Italia? Possiamo fare tre gare in sette giorni, non lo facciamo ogni settimana. Ma abbiamo bisogno di tutta la squadra, dobbiamo stare insieme come fatto oggi.

Sappiamo che col Bologna sarà difficile, anche loro non stanno andando benissimo. Dobbiamo allenarci bene domani e vedremo come giocheremo mercoledì. Sto crescendo di sicuro, sono felice di quanto lo sto facendo qui alla Lazio in questo anno e mezzo. Posso aiutare i nuovi perché ci sono passato anche io, non parlavo italiano ed è una cosa importante. La mia crescita è arriva grazie agli altri difensori e al mister che mi ha aiutato tanto.

Siamo stati oggi in difficoltà sui cross, loro lo fanno molto bene non solo con due ingressi ma anche con i centrocampisti. Kalulu è un difensore e ha segnato: stanno facendo bene su questo. Noi dobbiamo di certo migliorare e vedere la partita, non siamo felici di aver preso due gol su cross. Non so se il nostro gioco stia cambiando rispetto alla prima parte di stagione, ma anche ai nuovi serve tempo per capire la tattica del mister: lui sa cosa vuole. Non so se si possa dire che giochiamo diverso, forse le qualità sono diverse.

Oggi ci è mancato il colpo del ko, abbiamo avuto occasioni importanti ma questo è il calcio. Un giocatore offensivo può sbagliare come può farlo un difensore. Dobbiamo restare uniti, questo è il calcio. Noslin è fortissimo, ha segnato col Parma in nove contro undici e col Lecce. Ha fatto tante partite con qualità, gliel’ho detto: il calcio è così. La prossima è contro il Bologna e magari lui fa due gol e ci dimentichiamo di questa partita”.