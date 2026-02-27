Bologna, l'ex Lazio Di Vaio sul sorteggio: "Roma? Avremmo preferito evitarla"
Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna ed ex calciatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Sarà un derby tutto italiano, con i felsinei che sfideranno la Roma. Di seguito le sue parole sul sorteggio.
"La Roma è una grandissima squadra e poi c'è un po' meno di sapore europeo. Da calciatore io ho fatto una finale con la Juventus, avremmo preferito evitarla per tanti motivi, anche quello emotivo. La prepareremo bene, sarebbe stata una grande sfida anche col Friburgo. Vedremo cosa succederà".
Poi ancora: "Ci stiamo riprendendo dopo un periodo complicato soprattutto dal punto di vista dei risultati. Teniamo all'Europa League, sappiamo che ci può dare una spinta, fino a quei abbiamo fatto una buonissima competizione, con le ultime contro il Brann interpretate molto bene. Ora affronteremo una delle migliori in Italia, che ha entusiasmo e che ha trovato l'attaccante che mancava. Detto questo sappiamo che siamo una squadra difficile da affrontare anche noi".