Ex Lazio | Al Hilal, Inzaghi a rischio esonero: cosa sta succedendo
27.02.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non sta andando benissimo l'esperienza di Simone Inzaghi all'Al Hilal. L'ex tecnico di Lazio e Inter, che è il secondo allenatore più pagato al mondo con 26 milioni di euro d'ingaggio (davanti c'è Simeone), ora rischia l'esonero. Al momento, infatti, si trova al terzo posto in classifica dietro l'Al Nassr di Ronaldo e l'Al Ahli, nonostante l'acquisto stellare a gennaio di Karim Benzema.
Ora, secondo quanto si legge sui media arabi, gli sceicchi non sarebbero affatto contenti degli ultimi risultati, con i tifosi che stanno contestando la squadra e chiedono il licenziamento di Inzaghi. L'Al Hilal, dopo due pareggi nelle ultime due partite, si trova a quattro punti dal primo posto e a tre dal secondo.
