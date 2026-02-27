WOMEN | Simonetti: "Alla Lazio sono rinata. Obiettivo? La Champions"

RASSEGNA STAMPA - Flaminia Simonetti, in un’intervista a Il Sannio Quotidiano, ha parlato, tra le altre cose, della sua esperienza alla Lazio Women: “Da quando sono arrivata mi sembra di essere esattamente nel posto giusto. All’Inter ho vissuto gli ultimi mesi un po’ turbolenti, non ho giocato molto e avevo perso un po’ di fiducia. Alla Lazio ho trovato una grandissima società con strutture e campi importanti e un mister che ha saputo valorizzare le mie caratteristiche dandomi continuità rispetto all’anno scorso. Sono rinata in tutto e per tutto”.

Proseguendo, soffermandosi sulla stagione in corso, la biancoceleste ha aggiunto: “Alla Lazio sto benissimo, l’obiettivo più vicino è quello di raggiungere la Champions League e giocare in Europa per qualcosa di importante. E poi, personalmente sto lavorando per cercare di tornare in Nazionale ma penso di essere nella società giusta. Qui posso raggiungere i miei obiettivi”.

Il calcio in casa Simonetti è una questione di famiglia, non solo Flaminia anche Pierluigi, il fratello minore, è un calciatore attualmente in forza al Benevento. Il loro è un rapporto molto profondo, sono l’uno la forza dell’altra nonostante vivano in città diverse e lontane. A tal proposito, la biancoceleste ha spiegato: “Siamo legati da sempre, abbiamo una apporto molto stretto sin da quando eravamo piccoli e non ci siamo mai persi. Io ho giocato a Empoli e a Milano massimo sempre rimasti molto in contatto. Il destino ci ha portati sempre vicini: un percorso in simbiosi. Lo stimo e lo ammiro molto, posso rubare da lui anche determinate cose per la mia crescita personale come calciatrice. L’infortunio al ginocchio? Mi si è stretto il cuore, se avessi potuto dargli il mio ginocchio l’avrei fatto. Quando gioca cerco si seguirlo sempre e anche lui, quando può, guarda le mie partite”.

