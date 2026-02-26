Europa League, il Bologna di misura sul Brann: Italiano stacca il pass per gli ottavi
26.02.2026 23:03 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Missione compiuta per il Bologna di Italiano che conquista gli ottavi di finale di Conference League.
La squadra di Italiano si impone per 1-0 grazie alla rete di Joao Mario che porta in vantaggio i felsinei dopo un primo tempo di grande sofferenza in cui Skorupski è stato assoluto protagonista.
Nella ripresa meglio i padroni di casa, grazie anche alla superiorità numerica dopo l’espulsione di Sorensen, con il gol del portoghese che ha assicurato al Bologna la qualificazione.
