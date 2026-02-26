Lazio, Mulè (FI) sui manifesti contro Lotito: "Saranno tifosi della Roma"
26.02.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La contestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito si è allargata alla politica. Nella notte, infatti, sono stati affissi dei manifesti a Roma con il logo di Forza Italia (il partito del patron) barrato e la scritta "Finché c'è Lotito non avrete il nostro voto!". A questo tipo di protesta ha risposto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, vicepresidente della Camera e tifoso della Lazio. Di seguito le sue parole riportate da Il Tempo: "È l'ennesimo fallo proibito nei confronti del presidente Lotito. Mischiare politica e sport è la cosa più sbagliata che si possa fare. Saranno tifosi della Roma...".
