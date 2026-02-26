Lazio, Noslin scalpita: l'olandese punta a una doppia chance dal 1'
RASSEGNA STAMPA - A meno di una settimana di distanza dalla semifinale d'andata contro l'Atalanta, Sarri riflette sull'undici da mandare in campo nella trasferta di Torino. Grazie alla Coppa Italia, i biancocelesti hanno l'opportunità di dare un senso a questo finale di stagione e, per questo, il tecnico potrebbe dare spazio ad alcune seconde linee contro i granata.
Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo essere subentrato in maniera positiva a Cagliari, Noslin ora scalpita per una maglia da titolare. Nelle ultime settimane, l'olandese ha trovato sempre meno spazio, ma, nell'arco di questa stagione, ha dimostrato di poter essere spesso decisivo quando inserito a gara in corso, come dimostrato con il rigore conquistato in Sardegna o con la rete realizzata nei quarti contro il Bologna.
A gennaio, l'ex Verona era considerato tra le pedine in uscita. Tra i club interessati, oltre al Monaco, c'era anche il Torino, con il quale si era ipotizzato uno scambio che coinvolgesse Ilic. Alla fine non se n'è fatto nulla e Noslin è rimasto nella Capitale dove, ora, vuole provare a ritagliarsi più spazio. Una buona prestazione contro il Toro, potrebbe spingere Mau a valutarne l'impiego per la semifinale e per questo Noslin dovrà dare risposte importanti.