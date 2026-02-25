Ronaldo racconta: "Ho un ricordo speciale con la Lazio". Le sue parole

25.02.2026 17:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ronaldo racconta: "Ho un ricordo speciale con la Lazio". Le sue parole
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione della gara di ritorno dei playoff tra Inter e Bodo/Glimt, l'ex attaccante brasiliano Ronaldo Il Fenomeno ha parlato delle serate europee vissute con la maglia nerazzurra citando anche la Lazio. Di seguito le sue parole: "Mi vengono in mente tante serate, tanti ricordi, ho vissuto una esperienza bellissima a Milano, questo stadio è troppo speciale per me. A Milano c'è sempre un affetto speciale per me, è incredibile avere tutto questo amore. Il momento più speciale? Sono stati tanti, direi la Coppa UEFA e in particolare la partita di Mosca, ma anche la finale contro la Lazio sono ricordi molto molto speciali".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.