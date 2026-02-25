Ronaldo racconta: "Ho un ricordo speciale con la Lazio". Le sue parole
25.02.2026 17:15 di Andrea Castellano
In occasione della gara di ritorno dei playoff tra Inter e Bodo/Glimt, l'ex attaccante brasiliano Ronaldo Il Fenomeno ha parlato delle serate europee vissute con la maglia nerazzurra citando anche la Lazio. Di seguito le sue parole: "Mi vengono in mente tante serate, tanti ricordi, ho vissuto una esperienza bellissima a Milano, questo stadio è troppo speciale per me. A Milano c'è sempre un affetto speciale per me, è incredibile avere tutto questo amore. Il momento più speciale? Sono stati tanti, direi la Coppa UEFA e in particolare la partita di Mosca, ma anche la finale contro la Lazio sono ricordi molto molto speciali".
