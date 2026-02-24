Lazio, lo spogliatoio e i 'mugugni' su Sarri: cosa sta succedendo
24.02.2026 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - "Sembra di tornare a marzo 2024", scrive l'edizione odierna de Il Messaggero. Il motivo è legato ai pensieri della squadra riguardo al gioco di Sarri. Come riportato dallo stesso quotidiano, infatti, dentro lo spogliatoio della Lazio sarebbero tornati i 'mugugni' rispetto al gioco troppo dispendioso portato dal tecnico, considerato anche poco adatto alle caratteristiche dei giocatori. Il gruppo, comunque, è ancora tutto stretto e legato alla figura del Comandante, a cui però sono stati chiesti meno ripiegamenti e palleggio. Il momento è delicato e la posizione in classifica (decimo posto) lo certifica.