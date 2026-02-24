Lazio, la società striglia la squadra: la classifica deve migliorare
RASSEGNA STAMPA - Il decimo posto (dietro anche al Sassuolo e solo due punti sopra a Udinese e Parma) non piace a Formello. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il piazzamento attuale della Lazio è la quarta peggior stagione sotto la gestione Lotito. Da sedici anni non si facevano così pochi punti (34) dopo le prime 26 giornate di campionato.
E la società non ci sta. Come scrive il quotidiano, infatti, il club avrebbe chiesto un cambio di passo in Serie A: serve un miglior posizionamento rispetto a quello attuale, per i maggiori ricavi a bilancio e per non compromettere la prossima preparazione estiva con la prima fase di Coppa Italia. Finendo fuori dalle prime otto, infatti, i biancocelesti dovrebbe disputare i trentaduesimi di finale del torneo tra il 15 e il 18 agosto, dieci giorni prima dell'inizio della nuova stagione di campionato.