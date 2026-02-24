Calciomercato Lazio | Diogo Leite nel mirino: a giugno rivoluzione in difesa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Tre centrali su quattro a un anno di scadenza. Gila, Romagnoli e Patric hanno il loro contratto valevole fino al 2027. L’unico blindato è Provstgaard. Poi c’è Gigot, da agosto sul mercato. A gennaio, la Lazio aveva in pugno Diogo Leite, centrale portoghese, 27 anni, in scadenza con l’Union Berlino.

«Con Diogo Leite abbiamo parlato, purtroppo ha avuto un infortunio che lo terrà fuori 6-7 settimane, ma c’è un accordo di massima col suo agente. A stretto giro vedremo se vorrà legarsi alla Lazio così come voleva fare prima di questo infortunio», le parole di Fabiani nella conferenza di fine mercato. La replica del team legale di Diogo Leite però, aveva spiazzato tutti: «Non esiste, né è mai esistito, alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di alcun tipo tra Diogo Leite e la SS Lazio, né direttamente né indirettamente», le parole riportate da A Bola.

Come riporta il Corriere dello Sport, Diogo Leite resta un mistero, solo il tempo chiarirà se l’accordo è ancora possibile o se la storia si sia chiusa. Quel che è certo è che a giugno la difesa andrà rivoluzionata e serviranno centrali e terzini. Marusic è l’unico certo di restare, Lazzari, Tavares e Pellegrini saranno in bilico. Il primo è in scadenza nel 2027 e ad agosto ha valutato il Sassuolo, Nuno era in uscita a gennaio, per Pellegrini pesa l’ingaggio da oltre 2 milioni, da tempo sotto valutazione.