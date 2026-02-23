Juve, problemi in porta: Di Gregorio in bilico, si guarda alla Lazio e...
Caccia a un nuovo portiere, se non due o tre. Le ultime prestazioni di Di Gregorio portano la Juventus a fare profonde riflessioni sulla porta in vista dell'estate. Gli ultimi errori dell'ex Monza, soprattutto contro Lazio, Inter e Como, costringono la società bianconera a muoversi in entrata nella prossima sessione di mercato.
Nei mesi scorsi era spuntato il nome di Maignan a parametro zero dal Milan, ma il suo recente rinnovo ha ovviamente chiuso ogni possibilità. In cima alla lista, quindi, ora c'è Vicario del Tottenham: la sua valutazione è di 25-30 milioni di euro (e prende 4,5 milioni di ingaggio), su di lui c'è anche l'Inter che deve sostituire Sommer. Alla Continassa piace tanto anche Carnesecchi dell'Atalanta, che sta vivendo una stagione strepitosa. Il suo costo però si aggira tra i 30-40 milioni di euro.
Ma sotto osservazione ci sono anche altri profili, non solo per il ruolo da titolare. Sia Perin che Pinsoglio, infatti, potrebbero lasciare Torino nei prossimi mesi: il primo, in scadenza nel 2027, ha chiesto da tempo di andare a giocare; il secondo, invece, potrebbe ritirarsi all'età di 36 anni. Per questo i bianconeri nelle ultime settimane hanno sondato diversi portieri, come per esempio Provedel e Mandas (a gennaio c'è stato un forte interesse, ora è al Bournemouth in prestito) della Lazio, Montipò del Verona, Falcone del Lecce, Ravaglia del Bologna e Audero della Cremonese.