Klopp elogia il Bodo/Glimt: "Stanno facendo un lavoro pazzesco"

Jurgen Klopp, coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tv2, nella quale, visto che era ospite della Norvegia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha parlato del Bodo/Glimt: "Quello che stanno facendo non potrebbe essere più incredibile... Wow! È pazzesco. Nessuno si aspettava che sarebbero arrivati a fare la Champions, figuriamoci dove sono adesso".

Klopp però avverte: "L'Inter ha praticamente vinto il campionato, loro hanno una grande occasione però con il Liverpool una volta vincemmo 5-2 in casa e poi siamo stati eliminati. Certo, c'era ancora la regola del gol in trasferta, ma non è finita, sanno che si trovano in una posizione fantastico, ma devono aspettare a festeggiare. Fanno un bel calcio, ma di progetto, hanno fiducia, sanno che possono dire sempre la loro... Vedremo".