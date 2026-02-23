Lazio | Lotito, Rovella e la sliding door con Frattesi: il retroscena
RASSEGNA STAMPA - Un calvario infinito per Nicolò Rovella, il fato sembra essere contro di lui. L'inizio di stagione è stato positivo, ma il centrocampista non ha avuto neanche il tempo di godersi i "numeri da Jorginho" contro il Verona che il 21 settembre, nel derby contro la Roma, è iniziato l'incubo di Nicolò.
CALVARIO - Un percorso complicato, la stagione ormai sembra compromessa per il classe 2001. Prima gli inutili tentativi di curare la pubalgia con la terapia conservativa, poi l'intervento di Groin Pain bilaterale che gli ha permesso di tornare a gennaio, rientrando gradualmente, fino al rientro da titolare in Coppa Italia a Bologna e in campionato sabato a Cagliari. Infine, lo stop. L'ennesimo.
SLIDING DOOR - Con il senno di poi, sono tutti bravi. Però chissà come sarebbero andate le cose se in estate si fossero fatte scelte diverse. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, prima del blocco del mercato estivo, a giugno, Lotito pensava di venderlo all'Inter per circa 45-50 milioni (o di inserirlo in uno scambio con Frattesi, tornato guarda caso di moda a gennaio). Sarri aveva anche dato il suo benestare, salvo poi fare di necessità virtù e plasmare il play nel suo credo.