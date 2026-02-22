Lazio, tegola Rovella: il comunicato della società sull'infortunio
AGGIORNAMENTO ORE 00.10 - Dopo le prime sensazioni post-infortunio, è arrivato il comunicato della Lazio che fa chiarezza sulle condizioni di Nicolò Rovella: "La S.S. Lazio comunica che, a seguito degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti presso l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, il calciatore Nicolò Rovella ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. Il giocatore rientrerà a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica".
“Rovella sta sostenendo degli esami in ospedale per una sospetta frattura alla clavicola destra”. Sono questi i primi aggiornamenti, riferiti da Lazio Style Radio, nel post-gara di Cagliari-Lazio.
Servirà, certamente, attendere l'esito definitivo dell'infortunio, ma le prime informazioni non lasciano ben sperare. In caso il tutto fosse confermato, la stagione del numero 6 biancoceleste, appena tornato dal lungo problema fisico che ne ha centellinato l'impiego fin qui, sarebbe praticamente già terminata.