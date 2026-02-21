Cagliari - Lazio, Sarri striglia la squadra: la richiesta dell'allenatore
21.02.2026 21:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
È un Sarri particolarmente arrabbiato quello che sta assistendo ai primi minuti di Cagliari-Lazio. Come spiega Matteo Petrucci di Sky, al tecnico non è andata giù la prima grande occasione dei rossoblù di portarsi in vantaggio, con la conclusione di Adopo andata di pochissimo al lato del palo.
Sarri avrebbe immediatamente richiesto ai propri collaboratori di rivedere le immagini dell'azione per capire chi non avesse marcato a dovere il centrocampista francese.
"Alziamoci!", la richiesta dell'allenatore urlata alla squadra quando siamo vicini alla mezz'ora del primo tempo. Secondo il punto di vista del tecnico, i suoi, oltre a non doversi chiudere troppo, dovrebbero aver meno paura nel forzare la giocata.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.