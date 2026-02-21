Lazio, Sarri su Maldini: "Ha grandi qualità, è un libro da scrivere"
21.02.2026 20:40 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha lanciato un segnale su Daniel Maldini. Il neo acquisto della Lazio è ormai entrato nell'ottica che il tecnico lo abbia scelto come centravanti di movimento, seppur non sia quello il suo ruolo naturale.
A confermarlo, è stata l'analisi del Comandante ai microfoni di Dazn prima del match contro il Cagliari: "È un ragazzo con grandi qualità, è molto veloce con doti fisiche, tecnico. Un libro da scrivere in questo ruolo".