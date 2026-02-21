Cagliari, Palestra a Sky: "La Lazio è una grande squadra, ma siamo pronti"
21.02.2026 20:33 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Prima della gara contro la Lazio, il terzino del Cagliari Marco Palestra ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.
"Oggi ci aspetta una grandissima partita, abbiamo fatto una settimana intensa di allenamento e abbiamo voltato pagina dopo il Lecce. L'avversario è tosto, ma sono convinto che possiamo fare una grande prestazione. La Lazio è una grande squadra, ma questo non ci deve cambiare. Dobbiamo essere sempre noi stessi con il nostro gioco, siamo pronti. Sin dal primo giorno mi hanno accolto tutti benissimo, posso solo che ringraziare tifosi e compagni. Il mio percorso qui è tutto merito loro”.
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.