Lazio, quanti biglietti sono stati venduti per la Coppa Italia? Il dato
19.02.2026 10:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Almeno 26mila abbonati hanno scelto di non entrare sabato scorso con l'Atalanta, ma il 4 marzo, in Coppa Italia, non verranno conteggiate le tessere stagionali, ma solo i biglietti venduti attraverso la nuova promo pack, che comprende anche la sfida con il Sassuolo.
La vendita in prelazione, attiva fino a lunedì 23 febbraio, è partita ieri a mezzogiorno e, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento sono 998 i biglietti venduti. Numeri comunque bassi, che confermano il clima di protesta che circonda il mondo Lazio.