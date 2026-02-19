NEWS | Disastro Milano-Cortina: Petrecca si dimette da Rai Sport
19.02.2026 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Paolo Petrecca si è dimesso da Rai Sport e lascerà il suo incarico alla fine delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Lo ha annunciato la Rai con una nota, in cui ha anche sottolineato che il suo posto sarà temporaneamente occupato da Marco Lollobrigida. Le dimissioni arrivano dopo le critiche ricevute a seguito della cerimonia di apertura delle Olimpiadi... <<< DIMISSIONI PETRECCA >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide