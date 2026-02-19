Lazio, Melli e l'appello a Lotito: "Basta, sportivamente ci siamo ammazzando!"

19.02.2026 13:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Melli e l'appello a Lotito: "Basta, sportivamente ci siamo ammazzando!"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Franco Melli si è lasciato andare a un lungo sfogo soffermandosi sulla situazione extra campo della Lazio e in particolare sulla protesta dei tifosi nei confronti della società.

"Non se ne può più, stiamo diventando ridicoli nel mondo. Io non so se i tifosi se ne rendono conto”.

“Sta diventando un dramma più grande di noi. Bisogna porre un limite a questo manicomio, io mi rivolgo a Lotito cerchiamo di finirla ci stiamo ammazzando tutti”, queste le sue parole.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide