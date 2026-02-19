Lazio, Melli e l'appello a Lotito: "Basta, sportivamente ci siamo ammazzando!"
19.02.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Franco Melli si è lasciato andare a un lungo sfogo soffermandosi sulla situazione extra campo della Lazio e in particolare sulla protesta dei tifosi nei confronti della società.
"Non se ne può più, stiamo diventando ridicoli nel mondo. Io non so se i tifosi se ne rendono conto”.
“Sta diventando un dramma più grande di noi. Bisogna porre un limite a questo manicomio, io mi rivolgo a Lotito cerchiamo di finirla ci stiamo ammazzando tutti”, queste le sue parole.
