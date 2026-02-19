Europa League | Andata dei Playoff per il Bologna: il programma

Nella giornata di oggi andrà in scena l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Playoff necessari per accedere alla fase successiva della competizione. Due le italiane in gioco: il Bologna affronterà il Brann, mentre la Roma si trova già qualificata agli ottavi di finale. Ecco di seguito il programma completo.

Ore 18:45

BRANN - BOLOGNA

DINAMO ZAGABRIA - GENK

FENERBAHCE - NOTTINGHAM FOREST

PAOK - CELTA VIGO

Ore 21:00

CELTIC - STOCCARDA

LILLE - STELLA ROSSA

LUDOGORETS - FERENCVAROS

