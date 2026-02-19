Europa League | Andata dei Playoff per il Bologna: il programma
19.02.2026 12:30 di Simone Locusta
Nella giornata di oggi andrà in scena l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Playoff necessari per accedere alla fase successiva della competizione. Due le italiane in gioco: il Bologna affronterà il Brann, mentre la Roma si trova già qualificata agli ottavi di finale. Ecco di seguito il programma completo.
Ore 18:45
BRANN - BOLOGNA
DINAMO ZAGABRIA - GENK
FENERBAHCE - NOTTINGHAM FOREST
PAOK - CELTA VIGO
Ore 21:00
CELTIC - STOCCARDA
LILLE - STELLA ROSSA
LUDOGORETS - FERENCVAROS
