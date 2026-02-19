Roma, Di Canio punzecchia su Malen: "Nessuno se l'è mai filato..."
Paolo Di Canio, ex calciatore della Lazio e noto tifoso biancoceleste, ha parlato negli studi di Sky in merito alle prestazioni di Donyell Malen, centravanti acquistato della Roma a gennaio reduce sicuramente da un inizio scoppiettante.
Per Di Canio, però, è un po' prematuro esaltarsi conoscendo i trascorsi dell'olandese, e soprattutto non è il caso di scomodare certi nomi per dei paragoni. Di seguito le sue parole.
"Ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato. Eppure l'abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-titolare, ok? Nell'Aston Villa era giustamente riserva di Rogers e soprattutto di Watkins, che sono più forti. Arriva qui, fa 5 gol in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli? Fratellone mio, un bacio al cielo, mi dispiace ti abbiano nominato".