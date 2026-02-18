Flaminio, i locali del quartiere tifano per la Lazio. Ma non tutti sono d'accordo
Mix di emozioni per il nuovo progetto della Lazio. La società biancoceleste ha intenzione di riqualificare lo Stadio Flaminio, come presentato in conferenza stampa a Formello. A riguardo il quartiere è diviso: alcuni commercianti credono che possa essere un'ottima mossa per le vendite; altri, invece, sono più scettici.
"Potrebbe essere la scossa che serve. Con il Maxxi e l'Auditorium, il nuovo stadio completerebbe un polo culturale e sportivo unico, portando vivacità anche tra i giovani", ha detto Ivano Lucantoni di Mama Kitchen, come riportato da Il Corriere della Sera. È dello stesso pensiero anche Marien, titolare del bar Persico: "Lo vediamo già con l'Olimpico: quando si gioca, il quartiere si riempie ed è un bene per attività come la nostra. I vantaggi superano gli svantaggi".
Nella zona tra viale Tiziano e via Flaminia, però, diversi commercianti storici non sarebbero d'accordo: il timore è che la nuova struttura della Lazio possa cambiare totalmente la quotidianità del quartiere.