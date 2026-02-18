Serie A, la Top10 dei giocatori più veloci: c'è un biancoceleste
18.02.2026 09:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sky Sport ha stilato un’interessante classifica sulle top 10 velocità registrate in Serie A.
A comandare questa speciale classifica è l’ex Lazio, oggi in prestito alla Cremonese, Floriani con una velocità di 31.722 km/h, seguito da Sarr, 31.665 km/h, e Loftus-Cheek (31.337).
Quarto posto per il calciatore della Lazio Luca Pellegrini con una velocità di 30.564 km/h unico biancoceleste in Top 10.
Completano la classifica Folino (30.496), Svilar (30.496), Zanoli (30.410), Ekhator (30.378), Bonny (30.338) e Zarraga (30.006).
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide