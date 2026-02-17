Mellone: "Lazio, siamo tutti un po' sfibrati. Servirà tanto tempo per..."
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Mellone ha commentato la conferenza stampa di questa mattina sulla presentazione del progetto Flaminio. Il direttore del Prime Time Rai ha spiegato il proprio punto di vista anche sulla situazione attuale di casa Lazio:
“Oggi in conferenza stampa abbiamo appreso del sogno Flaminio, ma leggendo quanto emerso non vedo grosse novità. Questo evento, purtroppo, arriva dopo settimane molto faticose in cui si miscelano due fattori. Il campo, che sta parlando chiaro ed ha nella semifinale con l’Atalanta il proprio lumicino di speranza, e tutto il resto. Alla fine di tutto il percorso narrivato della società Lazio siamo tutti un po’ sfibrati".
"Credo che servirà molto molto tempo per ristabilire una corretta grammatica delle passione dentro la comunità laziale. Mi auguro chiaramente di vincere la Coppa Italia per trasformare una stagione anonima in qualcosa di meglio. Soffro, gioisco ma con una distanza emotiva maggiore rispetto al passato. La contestazione della tifoseria laziale ha fatto il giro del mondo, c’è una petizione firmata da 45 mila persone. C’è un elemento di disagio importantissimo, non sono sciocchezze. C’è un tema di comunicazione, di dialogo, empatia”.