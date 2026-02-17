Cagliari, inizia il lavoro pre-Lazio: Pisacane spera in Folorunsho
Archiviata la sfida contro il Lecce, il Cagliari ha voltato pagina concentrandosi sul prossimo appuntamento con la Lazio, anticipo della 26ª giornata di Serie A, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20.45 all’Unipol Domus.
La seduta di oggi, riporta Cagliarinews24, è stata organizzata su due gruppi distinti. I calciatori maggiormente impiegati nella gara precedente hanno svolto un lavoro defaticante tra palestra e campo, con l’obiettivo di recuperare energie e prevenire affaticamenti muscolari.
Per il resto della rosa, invece, il programma è stato più intenso: dopo una fase di attivazione, spazio a esercitazioni sul possesso palla e a una partita su campo ridotto. Un lavoro mirato ad aumentare ritmo e intensità, elementi che saranno fondamentali nella sfida contro la Lazio.
La notizia più incoraggiante per Pisacane in vista di Cagliari-Lazio riguarda Michael Folorunsho. Il giocatore ha lavorato parzialmente in gruppo, segnale positivo nel percorso di recupero che potrebbe restituire al tecnico un’opzione importante in mezzo al campo, come anticipato dallo stesso allenatore al termine del match contro il Lecce.