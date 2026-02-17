Lazio - Atalanta di Coppa Italia, via alla vendita dei biglietti: tutte le info
Parte la vendita dei biglietti per Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia. Ecco il comunicato del club con tutte le informazioni sulle modalità d'acquisto: La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di mercoledì 18 febbraio saranno messi in vendita i biglietti per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa Lazio-Atalanta, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21:00.
PRELAZIONE PER TUTTI GLI ABBONATI ALLA STAG. 2025 - 2026:
Tutti i possessori degli abbonamenti alla stagione 2025 – 2026 avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto scontato in prelazione (tariffa unica) nel seguente periodo:
- dalle ore 12:00 di mercoledì 18 febbraio, fino alle ore 23:59 di lunedì 23 febbraio.
Punti Vendita:
- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
- Punti vendita Vivaticket
Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line nella sezione coupon o presentare al punto vendita il codice della propria card S.S. Lazio:
- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...
- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...
VENDITA PACK LAZIO STYLE 2 GARE ATALANTA + SASSUOLO:
- dal 18 febbraio al 3 marzo regala i prodotti ufficiali S.S. Lazio e accedi allo Speciale Pack Atalanta / Sassuolo.
Clicca qui per visualizzare prezzi e settori abilitati dello Special Pack.
Con una spesa minima di 20 € presso i Lazio Style 1900 Official Store, riceverai un codice univoco che ti permetterà di acquistare contestualmente presso i lazio style oppure on line tramite il sito internet di vivaticket un pack comprensivo delle partite Lazio-Atalanta valida per la Coppa Italia Frecciarossa e Lazio-Sassuolo valida per la Serie A Enilive, ad un prezzo promozionale.
Questa vendita sarà solo cartacea e non digitale su card Lazio Eagle e 1900. Per entrambe le gare sarà necessario presentare ai tornelli dello stadio lo stesso biglietto cartaceo acquistato.
Il mini abbonamento cartaceo denominato PACK 2 PARTITE valevole per le due gare contiene gli eventi:
- LAZIO-ATALANTA (Semifinale della Coppa Italia Frecciarossa in programma mercoledì 4 febbraio alle 21:00);
- LAZIO-SASSUOLO (28^ giornata Serie A Enilive con data e orario da confermare).
VENDITA LIBERA
- dalle ore 10:00 di venerdì 27 febbraio verranno messi in vendita i posti liberi e quelli non confermati a prezzi maggiorati.
Punti Vendita:
- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
- Punti vendita Vivaticket
Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.
TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.
Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.
(*) I biglietti ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso essere acquistati solo presso i Lazio Style 1900.
(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 01/01/2010.
(***) Tariffa unica per settore riservata a tutti abbonati di questa stagione.
I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2022 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.
All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.
Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:
Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;
Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;
Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;
Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;
Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.
Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso (D.L. 8/2/2010 nr. 8).
Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.
Nella vendita libera il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità.
CAMBIO NOMINATIVO
Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.
Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti. Come indicato dall`Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Bergamo è riservata solo ed esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione Tessera del Tifoso della società sportiva "Atalanta Bergamasca Calcio".
Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 17:00 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.
Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 17:00 alle 19:00 – Sportello Accrediti.
Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL’OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta entro 48 ore dall’evento. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: SLO@SSLAZIO.IT. Il richiedente verrà contattato solo in caso di esito negativo.