Lazio, parla Mattei: "Il Flaminio è la ciliegina, ma nel frattempo?"

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei si è espresso sul momento della Lazio nel giorno in cui la società ha presentato ufficialmente il progetto per lo stadio Flaminio

“Vedremo la presentazione di questo progetto, che verrà realizzato in tanti anni; si parla di quello che si vuole fare, ma ci sarà un iter che prevederà un percorso lungo".

"Va bene tutto, ma nel frattempo: quale sarà la squadra? Fin qui hanno pensato a tamponare una situazione che non era rosea e c’era il rischio del secondo blocco. Da una parte si parla di un investimento di 500 milioni circa, dall’altra ci sarebbe da allestire una squadra che è a metà classifica. Mi sembra una contraddizione, ma vediamo".

"Benissimo il Flaminio, ma la squadra sarà sempre da metà classifica? Stiamo presentando la ciliegina, ma non abbiamo la torta. Il mercato migliore non è quello delle idee, ma quello in cui spendi. Fabiani ha acquistato 14 calciatori e per me due stanno rendendo: Provstaard e Taylor, gli altri e sono in panchina e sono già andati via; altri ci sono ma sappiamo il loro rendimento. Ecco perché il mercato delle idee qui non funziona”.

