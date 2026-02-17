Lazio, Tommaso Paradiso su Lotito: "Arroganza e odio, ma noi tifosi..."
Dopo la conferenza stampa di presentazione della Lazio del progetto per il Flaminio, il cantante di fede biancoceleste Tommaso Paradiso ha commentato sui social alcune dichiarazioni del presidente Lotito. Di seguito ciò che ha scritto.
"È iniziato con un discorso scritto, con le buone intenzioni, nel tentativo di conciliare con l'ambiente e con i tifosi. Poi la vera natura ha preso il sopravvento, esattamente come è successo nella conferenza stampa del direttore sportivo di qualche giorno fa. Arroganza e odio che strabordano dai pori della pelle, è più forte di loro. Ma noi non ci siamo mai sentiti così uniti. Ogni volta che sento le parole "la Lazio non è in vendita" mi arriva una mazzata pesante tra capo e collo ma le mazzate rendono più forti".