Lazio, Sarri pazzo di Taylor: l'olandese è già un pilastro della mediana

RASSEGNA STAMPA - Kenneth Taylor si è già preso la Lazio. Sbarcato da poco più di un mese nella Capitale, il centrocampista olandese ha completamente stregato Sarri, che lo considera già una pedina imprescindibile nel suo undici. Fin dal suo esordio a Verona, avvenuto appena due giorni dopo aver firmato, l'ex Ajax non hai mai lasciato la maglia da titolare, risultando l'unico a partire sempre dal primo minuto a centrocampo.

Quella contro l'Atalanta è stata la settima gara consecutiva, appena la terza in cui ha lasciato il campo prima del 90'. Da quando è nella Capitale ha saltato appena 25 minuti: 5 con il Como, 9 con il Genoa e 11 con la Dea. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Mau è entusiasta del nuovo arrivato e l'unico rammarico è il non averlo potuto vedere al fianco di Guendouzi, con il quale sarebbe stato complementare e di cui, invece, ha rilevato il posto.

La velocità di ambientamento e la tranquillità nel giocare hanno stupito il tecnico biancoceleste, che non aveva mai concesso così tanta fiducia in così poco tempo a un nuovo acquisto. Nonostante i soli 23 anni sulla carta d'identità, Taylor ha dimostrato di avere già esprienza da vendere, frutto delle sei stagioni 6 stagioni già disputate in Eredivisie e delle quasi 50 presenze in campo internazionale. Nelle ultime gare, Sarri ha ruotato diversi interpreti sulla mediana, dando a Rovella la possibilità di far rifiatare Cataldi e sostituendo l'acciaccato Basic prima con Belahyane e poi con Dele-Bashiru, L'unica certezza è stata l'olandese, che ormai sembra essere diventato a tutti gli effetti un elemento a cui è impossibile rinunciare.