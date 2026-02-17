Lazio, i gol in trasferta sono un tabù: il dato horror
La Lazio giocherà in trasferta le prossime due partite di campionato: sabato sera a Cagliari e la successiva, domenica 1° marzo a Torino. Per arrivare al meglio all'appuntamento semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta serve una scossa nelle prestazioni fuori casa. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio, nello speciale trasferte, è 12esima in Serie A con soli 14 punti in 12 giornate.
Finora sono arrivate solamente 3 vittorie, preoccupa soprattutto il numero dei gol realizzati: 8 totali. Inoltre, la Lazio non ha segnato 7 volte su 12, è il dato forse più negativo dell’annata. La squadra di Sarri è rimasta all’asciutto sui campi di Como, Sassuolo, Atalanta, Pisa, Inter, Milan e Lecce.
Cagliari e Torino possono rappresentare due test importanti in vista del match più atteso tenendo conto però che i laziali sono stati bloccati per le trasferte da fine gennaio. Una difficoltà in più da affrontare nei 180 minuti di Serie A.