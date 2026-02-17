Lazio, esami per Gila: le alternative in difesa
17.02.2026 08:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Luce su Mario Gila. Come riporta il Corriere dello Sport, c'è attesa per i controlli del difensore della Lazio, sostituito contro l'Atalanta per un'infiammazione al tendine del ginocchio sinistro.
Oggi lo spagnolo effettuerà gli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema e il periodo di stop. Inizialmente il difensore sembrava aver alzato bandiera bianca per un colpo ricevuto da Zalewski.
Le sue condizioni mettono ora un po' in ansia Sarri, al centro della difesa si rivedrà Romagnoli, in coppia con lui Patric o Provstgaard, ci sono cinque giorni per decidere. A centrocampo è pronto a riaggregarsi Basic, mentre si aspetta il ritorno in gruppo di Zaccagni.