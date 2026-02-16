Serie A | Il Cagliari cade in casa: alla Unipol Domus passa il Lecce
16.02.2026 22:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tempo di Monday Night alla Unipol Domus dove il Cagliari ha sfidato il Lecce nella 25ª giornata del campionato di Serie A.
Secondo ko consecutivo per la squadra allenata da Pisacane, prossima avversaria della Lazio in campionato, che cade per mano dei pugliesi che si impongono per 0-2 con le reti di Gandelman e Ramadani nella ripresa.
Una sconfitta che non permette al Cagliari, che rimane a 28 punti, di scavalcare il Parma; tre punti che invece proiettano il Lecce a 24, quindi appena fuori dalla zona retrocessione.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide