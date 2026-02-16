Serie A, Simonelli: "Il protocollo Var è assurdo, va rivisto"
Durante l’assemblea di Lega Calcio Serie A che si è svolta nella giornata odierna a Milano il presidente Ezio Simonelli si è così espresso sul protocollo Var a seguito della discussa espulsione di Kalulu: “Se avessero dato retta a noi, che già da tempo diciamo che il porcello Var non è adeguato, per l’impossibilità di intervenire sui cartellini gialli la questione sarebbe già risolta da tempo”.
“Per me il VAR dovrebbe intervenire su tutti i gialli, non solo i secondi. Il VAR ci deve aiutare in tutte le situazioni, non può essere che, per un protocollo assurdo e scritto da chi non conosce bene il gioco del calcio, non possa farlo”.
