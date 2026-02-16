Petardo contro Audero: daspo di 4 anni per il tifoso dell'Inter
16.02.2026 14:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
È stato punito con un daspo di 4 anni il tifoso interista che, lo scorso 1° febbraio, ha lanciato un petardo in campo durante Cremonese - Inter vicino a Emil Audero. L'esplosione della bomba-carta aveva stordito il portiere grigiorosso, portando alla sospensione momentanea del match e, successivamente, alla decisione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di imporre il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026. In seguito al fatto, il supporter di 19 anni era stato arrestato in differita dalla Digos di Cremona e messo agli arresti domiciliari.
