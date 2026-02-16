Juve, Spalletti su Bastoni: "Gattuso è libero, io purtroppo non lo sono e..."
La Juventus si prepara alla sfida col Galatasaray, valida per i playoff di Champions League. Alla vigilia dell'incontro, in conferenza stampa, ha parlato Spalletti che ha commentato così la questione Bastoni - Nazionale: "Se convocherei Bastoni in nazionale? Assolutamente Gattuso deve essere libero di portare chi vuole. Io purtroppo non lo sono più e mi porterò dietro quella situazione. Abbiamo un ct forte, lo dobbiamo lasciare libero di fare quello che vuole".
Poi, sulla simulazione del nerazzurro, ha aggiunto: "La simulazione offende il calcio e devo essere bravo a farli diventare di un livello che non permette agli altri di determinare per noi. Non conta cosa capita ma cosa ci fai con quello che ti capita. Noi abbiamo dovuto ribaltare la situazione nella sua totalità. Noi dobbiamo migliorare per non prendere quel gol lì e siamo andati a fare gol subito. Questi sono test di maturità. Domani sarà un test di maturità fatto a partita".
