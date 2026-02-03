Serie A | Milan forza tre, Bologna ancora ko
03.02.2026 22:47 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si è chiusa ufficialmente la 23ª giornata del campionato di Serie A con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Milan. Vincono i rossoneri che si impongono con un secco 3-0 firmato da Loftus-Cheek, dal rigore trasformato da Nkunku e dalla bellissima rete di Rabiot.
Un successo importantissimo per la squadra di Allegri, che infila il 22° risultato utile consecutivo, che sale a quota 50 punti si porta a -5 dall'Inter capolista. Notte fonda invece per il Bologna che incassa il terzo ko consecutivo in campionato e che rimane a quota 30 dietro a Lazio e Udinese.
