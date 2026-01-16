Serie A, via alla 21ª giornata: aprono Pisa-Atalanta, chiude la Lazio
Nella serata di ieri si sono conclusi i recuperi della 16ª giornata ma non c'è tempo di riposare perché il 21° turno di Serie A è già pronto a iniziare. Saranno infatti Pisa e Atalanta ad aprire la giornata nella gara in programma alle 20.45 alla Cetilar Arena.
Tre saranno invece le sfide che si giocheranno sabato 17 gennaio: Udinese-Inter alle 15.00, Napoli-Sassuolo alle 18.00 e Cagliari-Juventus alle 20.45.
Domenica 18 gennaio il lunch match sarà appannaggio di Parma e Genoa mentre alle 15.00 scenderanno in campo Bologna e Fiorentina. Alle 18.00 sarà il turno di Torino-Roma e alle 20.45 di Milan-Lecce.
Lunedì 19 gennaio a chiudere Cremonese-Verona alle 18.30 e Lazio-Como alle 20.45.
